Вернидуб: доволен победой над "Карпатами", но от игры "Зари" удовлетворения нет

Главный тренер луганской «Зари» Юрий Вернидуб на послематчевой пресс-конференции поделился мнением о победе, одержанной над «Карпатами» в 11-м туре премьер-лиги. Матч в Луганске, напомним, завершился со счётом 2:1, однако у тренерского штаба возникли вопросы к качеству игры победителей.

«Сегодня сыграли мы слабо. Не на том уровне, на котором хотелось бы. Я говорю это искренне. И ребятам тоже это сказал. В частности, когда говорил с ними после первого тайма. Не ищу оправданий, а всегда стараюсь сначала объективно во всём разобраться. Мы не выигрывали до этого уже много матчей. Соперники приблизились к нам. „Заря“ опускалась в турнирной таблице. У меня самого сейчас такой мандраж, что до сих пор колотит.

Доволен результатом, но от игры удовлетворения никакого. Впереди выходные, постараюсь проанализировать всё детально, сделаю разбор. Радует то, что рискнул, поставив справа Данило. За этого парня я очень рад. Он тоже бразилец, как и Майкон, но в профессиональном отношении Данило намного ответственней, не в обиду Майкону. Считаю, что он достаточно хорошо сегодня сыграл.

Была мысль сыграть в два форварда – Идахор и Данило. Где-то немного не получилось, хотя я и сам им сказал, чтобы чаще менялись флангами, вводя в заблуждение соперника. Не довели эту схему до совершенства, но у нас есть для этого время. Будем работать. „Карпаты“ — хорошая команда, хоть наш сегодняшний соперник и находится в зоне вылета. Мы досконально разобрали игру „Карпат“. Они играют по схеме 4-3-3, у них очень серьёзные, быстрые фланги. Особенно выделяется Лукас», — приводит послематчевый вердикт специалиста пресс-служба луганского клуба.