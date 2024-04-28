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«Балтика» — ЦСКА: стали известны стартовые составы команд на матч РПЛ

«Балтика» — ЦСКА: стали известны стартовые составы команд на матч РПЛ
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Сегодня, 28 апреля, состоится матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся калининградская «Балтика» и московский ЦСКА. Игра пройдёт на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. В качестве главного арбитра встречи выступит Ян Бобровский. Матч начнётся в 21:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига . 26-й тур
28 апреля 2024, воскресенье. 21:30 МСК
Балтика
Калининград
1-й тайм
0 : 0
ЦСКА
Москва

Стали известны стартовые составы команд:

«Балтика»: Латышонок, Жиров, Р. Фернандес, Андраде, Луна, Бистрович, Ковалёв, Лисакович, Козлов, Энрикес, А. Фернандес.

ЦСКА: Акинфеев, Дивеев, Лукин, Мойзес, Келлвен, Кисляк, Гаич, Зделар, Чалов, Мусаев, Давила.

После 25 туров чемпионата России «Балтика» набрала 23 очка и занимает 15-е место. После аналогичного количества матчей Российской Премьер-Лиги ЦСКА заработал 38 очков и располагается на седьмой строчке. Турнирную таблицу возглавляет «Зенит», у которого 50 очков.

В нынешнем сезоне РПЛ команды встречались в матче 10-го тура. В том противостоянии красно-синие одержали победу со счётом 1:0.

Турнирная таблица РПЛ
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