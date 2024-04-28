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«Манчестер Сити» в гостях победил «Ноттингем Форест» благодаря голам Гвардиола и Холанда

«Манчестер Сити» в гостях победил «Ноттингем Форест» благодаря голам Гвардиола и Холанда
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Сегодня, 28 апреля, состоялся матч 35-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Ноттингем Форест» и «Манчестер Сити». Игра прошла на стадионе «Сити Граунд» (Ноттингем, Англия)». В качестве главного арбитра встречи выступил Саймон Хупе. Гости одержали победу со счётом 2:0.

Англия - Премьер-лига . 35-й тур
28 апреля 2024, воскресенье. 18:30 МСК
Ноттингем Форест
Ноттингем
Окончен
0 : 2
Манчестер Сити
Манчестер
0:1 Гвардиол – 32'     0:2 Холанд – 71'    

На 32-й минуте забил защитник «Манчестер Сити» Йошко Гвардиол. Ему ассистировал полузащитник Кевин Де Брёйне. На 71-й минуте нападающий «горожан» Эрлинг Холанд установил окончательный счёт в матче. Вторую голевую передачу отдал Кевин Де Брёйне.

После этой победы «Манчестер Сити» набрал 79 очков и приблизился к возглавляющему турнирную таблицу АПЛ «Арсеналу» (80). При этом «горожане» сыграли на одну игру меньше. «Ноттингем Форест» находится на 17-м месте, набрав 26 очков.

Турнирная таблица АПЛ
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