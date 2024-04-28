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«Аталанта» — «Эмполи». Миранчук покинул поле на 73-й минуте

«Аталанта» — «Эмполи». Миранчук покинул поле на 73-й минуте
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В эти минуты в Бергамо на стадионе «Атлети Адзурри» проходит матч 34-го тура итальянской Серии А, в котором местная «Аталанта» принимает «Эмполи». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На данный момент идёт второй тайм, счёт 2:0 в пользу хозяев.

Италия - Серия А . 34-й тур
28 апреля 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Аталанта
Бергамо
Окончен
2 : 0
Эмполи
Эмполи
1:0 Пашалич – 42'     2:0 Лукман – 51'    

Российский полузащитник хозяев Алексей Миранчук начал матч с первых минут и покинул поле на 73-й минуте, уступив место Тёну Копмейнерсу. Результативными действиями россиянин отметиться не смог.

Всего в текущем сезоне Серии А на счету 28-летнего Миранчука три гола и четыре голевые передачи в 22 матчах.

На данный момент у «Аталанты» 54 очка и седьмое место после 32 матчей. Её соперник расположился на 15-й строчке, набрав 31 очко в 33 играх.

В матче первого круга, который проходил 30 октября в Эмполи, победу праздновала «Аталанта» со счётом 3:0.

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