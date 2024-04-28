Александр Мостовой: «Спартак» обыграл «Локомотив» за счёт отсутствия Абаскаля

Бывший футболист московского «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал победу красно-белых над «Локомотивом» в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча состоялась сегодня, 28 апреля. Она закончилась со счётом 3:2 в пользу «Спартака».

«Спартак» обыграл «Локомотив» за счёт отсутствия Абаскаля. Была ничейная игра, просто «Спартаку» повезло чуть больше. У «Локомотива» тоже были моменты, но изначально прогнозировали, что будет ничейный матч или победа с разницей в один мяч. «Спартак» раскрепостился и нет никакого давления, никаких чудных решений. Видно, что у многих ребят загорелись глаза», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, после 26 сыгранных матчей чемпионата России «Спартак» набрал 42 очка. Коллектив Владимира Слишковича занимает четвёртое место в турнирной таблице. После аналогичного количества матчей Российской Премьер-Лиги «Локомотив» заработал 41 очко. Теперь подопечные Михаила Галактионова располагаются на пятой строчке в таблице РПЛ.