Столичное дерби посетили 30 детей из детских домов Великих Лук и Воронежа

Сегодня на матче 11-го тура Премьер-Лиги между «Cпартаком» и ЦСКА в рамках социального проекта РФПЛ «Лига добрых сердец» присутствуют 30 детей из детских домов Великих Лук и Воронежа, сообщает корреспондент «Чемпионат.com». Все они занимаются футболом, и им было вдвойне интересно посетить дерби.

Ребята пообщались с бывшим игроком «Спартака» и ЦСКА Евгением Бушмановым. Также состоялась встреча с главным тренером сборной России Фабио Капелло, который тепло пообщался с ребятами, а они пожелали удачи команде в матчах отборочного цикла чемпионата мира — 2014.

Помимо этого перед ребятами выступили исполнительный директор РФПЛ Сергей Чебан, который подробно рассказал о структуре российского футбола и ответил на все интересующие вопросы.

Перед началом встречи для детей организовали экскурсию по стадиону «Лужники». Они вышли на поле и сфотографировались на фоне поля и скамейки запасных.