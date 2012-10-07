Столичное дерби посетили 30 детей из детских домов Великих Лук и Воронежа

Сегодня на матче 11-го тура Премьер-Лиги между «Cпартаком» и ЦСКА в рамках социального проекта РФПЛ «Лига добрых сердец» присутствуют 30 детей из детских домов Великих Лук и Воронежа, сообщает корреспондент «Чемпионат.com». Все они занимаются футболом, и им было вдвойне интересно посетить дерби.
Ребята пообщались с бывшим игроком «Спартака» и ЦСКА Евгением Бушмановым. Также состоялась встреча с главным тренером сборной России Фабио Капелло, который тепло пообщался с ребятами, а они пожелали удачи команде в матчах отборочного цикла чемпионата мира — 2014.
Помимо этого перед ребятами выступили исполнительный директор РФПЛ Сергей Чебан, который подробно рассказал о структуре российского футбола и ответил на все интересующие вопросы.
Перед началом встречи для детей организовали экскурсию по стадиону «Лужники». Они вышли на поле и сфотографировались на фоне поля и скамейки запасных.
- 13 октября 2022
-
17:22
-
17:20
-
17:15
-
17:09
-
16:58
-
16:55
-
16:53
-
16:50
-
16:48
-
16:45
-
16:32
-
16:19
-
16:19
-
16:11
-
16:05
-
16:03
-
16:03
-
16:02
-
15:52
-
15:49
-
15:35
-
15:34
-
15:29
-
15:17
-
15:16
-
15:11
-
15:09
-
15:09
-
15:00
-
14:54
-
14:54
-
14:44
-
14:43
-
14:43
-
14:37