ЭСК поддержала решения судьи, от которого «Чайка» требовала пройти проверку на полиграфе

Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) поддержала решения главного судьи матча 13-го тура этапа 2 группы «Золото» Второй лиги «Челябинск» — «Чайка» (5:0) Ярослава Хромея удалить игрока «Чайки» Святослава Кожедуба на 36-й минуте матча и назначить пенальти в ворота «Чайки» на 90+3-й минуте игры.

«Судья правильно вынес второе предупреждение в матче и, соответственно, удалил с поля игрока команды «Чайка» №22 Святослава Кожедуба на 36-й минуте матча. Решение ЭСК мотивировано тем, что данный игрок в словесной форме с использованием обидных выражений выразил очевидный протест против решения ассистента в момент остановки игры, подрывающий его авторитет и имидж игры. По причине того, что судьям даны инструкции бороться с проявлением неспортивного поведения, направленного на подрыв авторитета официальных лиц матча и имиджа игры, комиссия единогласно поддерживает решение судьи вынести второе предупреждение в матче и, соответственно, удалить с поля игрока команды «Чайка» в данном игровом эпизоде.

Судья правильно назначил пенальти в ворота команды «Чайка» на 93-й минуте матча. Решение ЭСК мотивировано тем, что игрок обороняющейся команды «Чайка» №8 Дмитрий Садов совершил наступ частью стопы на боковую часть голеностопа игрока атакующей команды «Челябинск» №29 Акмаля Бахтиярова, который комиссия квалифицирует как фол по неосторожности. Ввиду наличия элементов наказуемости в действиях защитника комиссия поддерживает решение судьи назначить пенальти в ворота команды «Чайка» в данном игровом эпизоде», — написано на сайте РФС.

Напомним, ранее «Чайка» выступила с обращением, в котором потребовала от арбитра Ярослава Хромея пройти проверку на полиграфе после принятых им спорных решений в матче с «Челябинском».