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Родич: у Станковича менталитет победителя, Спартак» сделал хороший выбор

Родич: у Станковича менталитет победителя, Спартак» сделал хороший выбор
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Бывший защитник «Зенита» и сборной Сербии Милан Родич поделился мнением о назначении соотечественника Деяна Станковича на пост нового главного тренера московского «Спартака».

«Я могу сказать, что «Спартак» сделал очень хороший выбор и Деян также сделал правильный выбор, став тренером «Спартака». Это хорошо для его прогресса, потому что Деян молодой тренер, но до сих пор добивался очень хороших результатов в своей тренерской карьере.

У него менталитет победителя и очень сильная личность. На поле он настоящий боец. Я работал с ним два года, и мы показывали очень хороший футбол, а также добивались отличных результатов. Я желаю ему всего наилучшего в «Спартаке» и надеюсь, что российские команды очень скоро вернутся в еврокубки», — сказал Родич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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