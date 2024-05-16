Лапорта остался недоволен Хави после его слов о тяжёлом положении «Барселоны» — CR

Президенту «Барселоны» Жоану Лапорте не понравились слова главного тренера сине-гранатовых Хави о том, что её нынешний состав нуждается в усилении, а финансовое положение каталонского клуба сильно отличается от того, что было 25 лет назад. Об этом сообщает Catalunya Ràdio.

По информации источника, Лапорта остался недоволен словами Хави, поскольку испанский специалист перед тем, как объявить, что не покинет клуб по окончании нынешнего сезона, сказал боссу сине-гранатовых, что его устраивает имеющийся состав команды.

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Напомним, после 35 туров испанской Примеры «Барселона» набрала 76 очков и на текущий момент занимает второе место.

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