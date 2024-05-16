Экс-врач ЦСКА Зоткин: маловероятно, что Тороп не вернётся в футбол

Бывший врач ЦСКА Владимир Зоткин высказался о возможном характере травмы голкипера московского ЦСКА Владислава Торопа, полученной в ответном матче финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с санкт-петербургским «Зенитом» (0:0, 4:5).

«Есть ли риск, что Тороп может вообще не вернуться в футбол? Маловероятно. Смотря какие кости лицевого черепа затронуты, как головной мозг затронут, есть ли гематомы внутри головного мозга, под твёрдой мозговой оболочкой. Здесь нужно делать исследования. Если это не затронуто, то возвращение нормальное. Если затронуто кровотечение внутрь твёрдой мозговой оболочки, давление жизненно важных органов, ещё чего-то, тут нужно под наблюдением смотреть. Надо делать серьёзные исследования, советоваться с нейрохирургами. Они уже точно всё скажут», — приводит слова Зоткина «РБ Спорт».