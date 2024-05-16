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ЭСК поддержала решение судьи засчитать гол «Динамо» в ворота «Балтики» на 90+9-й минуте

ЭСК поддержала решение судьи засчитать гол «Динамо» в ворота «Балтики» на 90+9-й минуте
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Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) поддержала решение главного судьи матча 28-го тура РПЛ «Балтика» — «Динамо» (2:3) Евгения Буланова засчитать взятие ворот калининградского клуба на 90+9-й минуте встречи.

МИР Российская Премьер-лига . 28-й тур
11 мая 2024, суббота. 21:30 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
2 : 3
Динамо М
Москва
0:1 Тюкавин – 3'     1:1 Энрикес – 32'     2:1 Капленко – 68'     2:2 Фернандес – 90+3'     2:3 Нгамалё – 90+9'    

«Контакт, произошедший перед взятием ворот между Бальбуэной («Динамо») и Фернандесом («Балтика»), по мнению всех членов комиссии, был игровым и не являлся наказуемым.

Атакующий игрок, находившийся почти неподвижно, не совершает наказуемого движения ногами или руками в сторону соперника.

Контакт, произошедший с телом обороняющегося игрока, является обычным футбольным контактом, который произошёл в результате движения игроков, без существенного влияния на игру в мяч или контроль мяча.

Ввиду того, что действия атакующего игрока не являлись очевидно наказуемыми, комиссия единогласно поддерживает решение судьи засчитать взятие ворот ФК «Балтика» и решение VAR не вмешиваться в данную игровую ситуацию», — написано на сайте РФС.

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