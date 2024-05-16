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«Кубань» проиграла «Торпедо» и потеряла шансы на сохранение места в Первой лиге

«Кубань» проиграла «Торпедо» и потеряла шансы на сохранение места в Первой лиге
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Сегодня, 16 мая, состоялся перенесённый матч 24-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались московское «Торпедо» и краснодарская «Кубань». Команды играли на стадионе «Лужники» в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 19:30 мск. Хозяева поля одержали победу с минимальным счётом — 1:0.

Россия - Мелбет Первая лига . 24-й тур
16 мая 2024, четверг. 19:30 МСК
Торпедо М
Москва
Окончен
1 : 0
Кубань
Краснодар
1:0 Стефанович – 5'    

Единственный гол в матче был забит на пятой минуте. Отличился нападающий «Торпедо» Илья Стефанович, отправив мяч в ворота краснодарцев красивым ударом из-за пределов штрафной площади.

После этой победы в активе автозаводцев стало 43 очка. Москвичи поднялись на девятое место в турнирной таблице чемпионата. «Кубань» после поражения от «Торпедо» потеряла математические шансы на сохранение места в Первой лиге. Краснодарцы с 23 очками идут на последнем месте.

Турнирная таблица Первой лиги
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