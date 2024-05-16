«Кубань» проиграла «Торпедо» и потеряла шансы на сохранение места в Первой лиге

Сегодня, 16 мая, состоялся перенесённый матч 24-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались московское «Торпедо» и краснодарская «Кубань». Команды играли на стадионе «Лужники» в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 19:30 мск. Хозяева поля одержали победу с минимальным счётом — 1:0.

Единственный гол в матче был забит на пятой минуте. Отличился нападающий «Торпедо» Илья Стефанович, отправив мяч в ворота краснодарцев красивым ударом из-за пределов штрафной площади.

После этой победы в активе автозаводцев стало 43 очка. Москвичи поднялись на девятое место в турнирной таблице чемпионата. «Кубань» после поражения от «Торпедо» потеряла математические шансы на сохранение места в Первой лиге. Краснодарцы с 23 очками идут на последнем месте.