Бердыев: слабые места есть у любых команд, включая "Нефтчи" и "Барселону"

Главный тренер казанского «Рубина» Курбан Бердыев на пресс-конференции перед предстоящим 25 октября домашним матчем группового этапа Лиги Европы против азербайджанского «Нефтчи» поделился мнением о сопернике.

«Информации достаточно. „Нефтчи“ — очень хорошая команда, которая не случайно стала флагманом азербайджанского футбола. „Нефтчи“ практикует командную игру. У них есть сильные футболисты в средней линии, в атаке. Они дополняют друг друга. Они способны доставить нам неприятности», — передаёт слова Бердыева корреспондент «Чемпионат.com» Фанис Латыпов.

«Вы много говорили о сильных сторонах „Нефтчи“. А есть ли слабые?» — спросили Бердыева. «Слабые места есть у любых команд, включая „Нефтчи“ и „Барселону“, — ответил наставник „Рубина“.