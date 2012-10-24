15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Бердыев: слабые места есть у любых команд, включая "Нефтчи" и "Барселону"

Бердыев: слабые места есть у любых команд, включая "Нефтчи" и "Барселону"
Комментарии

Главный тренер казанского «Рубина» Курбан Бердыев на пресс-конференции перед предстоящим 25 октября домашним матчем группового этапа Лиги Европы против азербайджанского «Нефтчи» поделился мнением о сопернике.

«Информации достаточно. „Нефтчи“ — очень хорошая команда, которая не случайно стала флагманом азербайджанского футбола. „Нефтчи“ практикует командную игру. У них есть сильные футболисты в средней линии, в атаке. Они дополняют друг друга. Они способны доставить нам неприятности», — передаёт слова Бердыева корреспондент «Чемпионат.com» Фанис Латыпов.

«Вы много говорили о сильных сторонах „Нефтчи“. А есть ли слабые?» — спросили Бердыева. «Слабые места есть у любых команд, включая „Нефтчи“ и „Барселону“, — ответил наставник „Рубина“.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android