Мостовой: вряд ли Эмери теперь рискнёт сыграть с "Бенфикой" в два форварда

Бывший футболист московского «Спартака» и сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча четвёртого тура группового раунда Лиги чемпионов, в котором красно-белым предстоит сыграть против «Бенфики».

«Безусловно, Веллитон и Эменике — серьёзные потери для „Спартака“. Тем более что эти футболисты определяют рисунок игры в нападении. Особенно второй. Это наглядно показал матч на „Ноу Камп“, когда он здорово помогал команде в игре с „Барселоной“. Что касается состава, то, думаю, Эмери вряд ли рискнёт сыграть в схеме с двумя форвардами, несмотря на необходимость победы. Я думаю, что в Лиссабоне мы увидим тот же состав, что видели в Самаре в игре с „Крыльями Советов“. Всё-таки этот состав добился отличного результата, разгромив волжан со счётом 5:0», — цитирует Мостового «Спорт-экспресс».