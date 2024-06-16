Стала известна причина выбора даты презентации Мбаппе в «Реале»

Мадридский «Реал» готовит зрелищное мероприятие и назначил дату презентации форварда сборной Франции Килиана Мбаппе на 16 июля, через два дня после окончания чемпионата Европы – 2024. Одной из причин выбора этой даты стало то, что в этом случае Зинедин Зидан сможет приехать и поучаствовать в церемонии на «Сантьяго Бернабеу». Об этом сообщает El Debate.

По информации источника, в «Реале» рассчитывают, что презентация Мбаппе станет самой громкой в истории клуба и превзойдёт церемонию с Криштиану Роналду. Отмечается, что Зидан должен представить своего соотечественника.

Напомним, на презентации Роналду на «Сантьяго Бернабеу» после его перехода из «Манчестер Юнайтед» в 2009 году присутствовало около 85 000 зрителей. Тогда легенды «сливочных» Альфредо Ди Стефано и Эйсебио сопровождали Роналду во время его презентации после перехода в мадридский клуб.

С 14 июня по 14 июля проходит чемпионат Европы. Турнир принимает Германия. Сборная Франции сыграет в группе D с Польшей, Нидерландами и Австрией.

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