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Эриксен высказался о попадании на Евро-2024 после сердечного приступа в 2021 году

Эриксен высказался о попадании на Евро-2024 после сердечного приступа в 2021 году
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Полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен высказался о перенесённой остановке сердца на Евро-2021.

«Лично для меня сыграть более одного матча — это улучшение. Возвращение на Евро было моей целью с самого начала. Прошло три года, и с тех пор многое произошло. Я не думаю об этом. Не зацикливаюсь на этом каждый день, я просто сосредотачиваюсь на игре в футбол и на позитивных вещах», — приводит слова Эриксена beIN Sports.

Напомним, Эриксен столкнулся с остановкой сердца на футбольном поле в 2021 году во время матча чемпионата Европы между сборными Дании и Финляндии (0:1).

Напомним, Эриксен попал в состав сборной Дании на Евро-2024. 16 июня сборная Дании встретится с национальной командой Словении. Матч начнётся в 19:00 мск.

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