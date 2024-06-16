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Капитан Испании Мората раскрыл характер повреждения, полученного в матче с Хорватией

Капитан Испании Мората раскрыл характер повреждения, полученного в матче с Хорватией
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Нападающий сборной Испании Альваро Мората высказался о характере повреждения, полученного им в матче 1-го тура чемпионата Европы — 2024 с Хорватией (3:0).

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа B. 1-й тур
15 июня 2024, суббота. 19:00 МСК
Испания
Окончен
3 : 0
Хорватия
1:0 Мората – 29'     2:0 Руис – 32'     3:0 Карвахаль – 45+2'    

«Я получил ушиб перед тем, как замениться во втором тайме. Когда сталкиваешься с таким, то лучше быть осторожным, и я надеюсь, что к матчу с Италией всё будет в порядке», — приводит слова Мораты Sports mole.

Напомним, Мората забил первый гол испанцев на Евро-2024, но был заменён на 67-й минуте игры с подозрением на повреждение.

В группе с Испанией и Хорватией также находятся Италия и Албания. По итогам матчей 1-го тура Испания располагается на первой строчке, на второй позиции — Италия. Проигравшие первые игры Албания и Хорватия, находятся на третьем и четвёртом месте соответственно.

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