Капитан Испании Мората раскрыл характер повреждения, полученного в матче с Хорватией

Нападающий сборной Испании Альваро Мората высказался о характере повреждения, полученного им в матче 1-го тура чемпионата Европы — 2024 с Хорватией (3:0).

«Я получил ушиб перед тем, как замениться во втором тайме. Когда сталкиваешься с таким, то лучше быть осторожным, и я надеюсь, что к матчу с Италией всё будет в порядке», — приводит слова Мораты Sports mole.

Напомним, Мората забил первый гол испанцев на Евро-2024, но был заменён на 67-й минуте игры с подозрением на повреждение.

В группе с Испанией и Хорватией также находятся Италия и Албания. По итогам матчей 1-го тура Испания располагается на первой строчке, на второй позиции — Италия. Проигравшие первые игры Албания и Хорватия, находятся на третьем и четвёртом месте соответственно.

Звёздные «ветераны» Евро-2024: