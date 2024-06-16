«С меня хватит». Роналдиньо подробно объяснил причину бойкота матчей сборной Бразилии

Бывший футболист сборной Бразилии Роналдиньо подробно объяснил свой отказ от просмотра матчей национальной команды на Кубке Америки.

«Ну всё, ребята, с меня хватит. Это грустный момент для тех, кто любит бразильский футбол. Становится сложно найти дух для просмотра игр. Это, пожалуй, одна из худших команд последних лет, у нее нет уважаемых лидеров, только средние игроки.

С детства слежу за футболом, задолго до того, как задумался стать игроком, и никогда не видел такой плохой ситуации. Нехватка любви к футболке, отсутствие духа и самое главное — отсутствие футбола.

Повторюсь, наша игра — одна из худших вещей, которые я когда-либо видел. Какая жалость.

Поэтому я заявляю, что не буду смотреть ни одну игру Кубка Америки, и не буду праздновать победы», — написал Роналдиньо в своей социальной сети.

На групповом этапе Кубка Америки сборная Бразилии сыграет с Коста-Рикой (25 июня), Парагваем (29 июня) и Колумбией (3 июля).

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