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Кейн – о предстоящей встрече Англии с Сербией на Евро: хотим провести фантастический матч

Кейн – о предстоящей встрече Англии с Сербией на Евро: хотим провести фантастический матч
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Нападающий сборной Англии Гарри Кейн высказался о национальной команде накануне матча перового тура со сборной Сербии на чемпионате Европы — 2024.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа C. 1-й тур
16 июня 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Сербия
Не начался
Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Мне нравится играть за свою страну. Я люблю играть за Англию. Каждый раз, когда я выхожу на поле в этой футболке, для меня это значит многое. Победа в крупном турнире для сборной Англии была бы вершиной успеха. В каждом турнире есть разные ожидания, но мы заслужили право, что нас считают одними из фаворитов.

Мы хотим провести фантастический матч с Сербией и играть в том стиле, в котором хотим играть. Без мяча мы хотим быть агрессивными".», — приводит слова Кейна официальный сайт УЕФА.
Матч между Сербией и Англией пройдёт 16 июня.

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