Ванья Дркушич: чувствовал огромное разочарование, когда «Сочи» отказался меня продавать

Защитник «Сочи» и сборной Словении Ванья Дркушич рассказал о том, как отреагировал на несостоявшийся переход в один из европейских клубов. Напомним, летом 2023-го на футболиста претендовали французский «Нант» и сербская «Црвена Звезда».

«В тот момент я чувствовал огромное разочарование. Знал, что варианты с двумя этими клубами были для меня шансом сделать шаг вперед в карьере. Было тяжело слышать от «Сочи», что меня не отпустят. Я честно сказал представителям клуба, что очень огорчен этим решением. Но послушайте, это футбол, «Сочи» — мой клуб, у меня с ними действующий контракт. С одной стороны, я должен уважать решение клуба, с другой — внутри кошки скребли, потому что хотелось уехать. На пользу пошла международная пауза. Поехал в сборную Словении, пообщался со своей семьей, с друзьями, постарался очистить голову от ненужных мыслей и вернулся полностью мотивированным продолжать и помогать команде. Но тот период мне дался непросто», — приводит слова Дркушича «РБ Спорт».

Отметим, Дркушич присоединился к «Сочи» зимой 2022 года, перейдя из словенского клуба «Браво». В прошлом сезоне он провёл за южан 24 матча во всех турнирах. Действующее соглашение защитника с клубом рассчитано до 30 июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость футболиста в € 2,8 млн.

Дркушич в составе сборной Словении сыграет на чемпионате Европы – 2024 в Германии, который проходит с 14 июня по 14 июля. Словения в группе С встретится со сборными Дании, Англии и Сербии.

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