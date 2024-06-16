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16-летний Ламин Ямаль назвал футболистов «Реала» лучшими в истории чемпионатов Европы

16-летний Ламин Ямаль назвал футболистов «Реала» лучшими в истории чемпионатов Европы
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Вингер «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль составил топ-10 игроков в истории чемпионатов Европы вслепую в рамках популярного в социальных сетях тренда, когда пользователи присваивают позицию, не зная, какой игрок идёт следующим. Об этом сообщает испанский портал OK Diario.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа B. 1-й тур
15 июня 2024, суббота. 19:00 МСК
Испания
Окончен
3 : 0
Хорватия
1:0 Мората – 29'     2:0 Руис – 32'     3:0 Карвахаль – 45+2'    

Отметим, в топ-3 оказались игроки мадридского «Реала». Первые два места заняли бывшие футболисты сборной Испании Серхио Рамос и Икер Касильяс, выигравшие чемпионат Европы дважды – в 2008-м и 2012-м. На третьей строчке — соперник Ямаля по группе на нынешнем турнире хорват Лука Модрич.

Полный список из десяти человек выглядит так:

1. Серхио Рамос (Испания).

2. Икер Касильяс (Испания).

3. Лука Модрич (Хорватия).

4. Фернандо Торрес (Испания).

5. Деку (Португалия).

6. Тьерри Анри (Франция).

7. Мануэль Нойер (Германия).

8. Петер Шмейхель (Дания).

9. Леонардо Бонуччи (Италия).

10. Эдер (Португалия).

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