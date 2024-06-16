Сеск Фабрегас прокомментировал волевую победу сборной Италии в матче с Албанией

Чемпион мира и Европы в составе сборной Испании Сеск Фабрегас, который является главным тренером итальянского «Комо», высказался о волевой победе сборной Италии в матче 1-го тура чемпионата Европы с Албанией (2:1).

«В первом тайме была хорошая реакция от команды. Я вижу, как меняется игра при Лучано Спаллетти, как идёт вскрытие обороны при помощи флангов игроками Димарко и Кьезой. Но от второго тайма я ждал большего, думал, будут забиты ещё голы, команды будут идти вперёд, но этого не случилось», – приводит слова Фабрегаса BBC.

В группе с Италией и Албанией также находятся Испания и Хорватия. Их очный матч прошёл вчера, 15 июня. Игра закончилась разгромной победой испанцев со счётом 3:0. Сборная Италии встретится с Испанией 20 июня в 22:00 по московскому времени.

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