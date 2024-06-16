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Сеск Фабрегас прокомментировал волевую победу сборной Италии в матче с Албанией

Сеск Фабрегас прокомментировал волевую победу сборной Италии в матче с Албанией
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Чемпион мира и Европы в составе сборной Испании Сеск Фабрегас, который является главным тренером итальянского «Комо», высказался о волевой победе сборной Италии в матче 1-го тура чемпионата Европы с Албанией (2:1).

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа B. 1-й тур
15 июня 2024, суббота. 22:00 МСК
Италия
Окончен
2 : 1
Албания
0:1 Байрами – 1'     1:1 Бастони – 11'     2:1 Барелла – 16'    

«В первом тайме была хорошая реакция от команды. Я вижу, как меняется игра при Лучано Спаллетти, как идёт вскрытие обороны при помощи флангов игроками Димарко и Кьезой. Но от второго тайма я ждал большего, думал, будут забиты ещё голы, команды будут идти вперёд, но этого не случилось», – приводит слова Фабрегаса BBC.

В группе с Италией и Албанией также находятся Испания и Хорватия. Их очный матч прошёл вчера, 15 июня. Игра закончилась разгромной победой испанцев со счётом 3:0. Сборная Италии встретится с Испанией 20 июня в 22:00 по московскому времени.

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