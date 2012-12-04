Надуда: счёт в матче "Кривбасс" — "Шахтёр" мог быть разгромным
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Бывший футболист московского «Спартака» и винницкой «Нивы» Олег Надуда прокомментировал победу донецкого «Шахтёра» над криворожским «Кривбассом» со счётом 2:0 в 18-м туре премьер-лиги Украины.
«Если бы не удаление Фернандиньо, счёт матча мог быть разгромным. Во-первых, после этого горняки стали больше думать о защите, чем о созидании, во-вторых, наверняка, в мыслях у игроков была далеко не проходная встреча с „Ювентусом“ в Лиге чемпионов», — приводит комментарий Надуды «Спорт-экспресс в Украине».
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