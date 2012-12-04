15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Надуда: счёт в матче "Кривбасс" — "Шахтёр" мог быть разгромным

Надуда: счёт в матче "Кривбасс" — "Шахтёр" мог быть разгромным
Комментарии

Бывший футболист московского «Спартака» и винницкой «Нивы» Олег Надуда прокомментировал победу донецкого «Шахтёра» над криворожским «Кривбассом» со счётом 2:0 в 18-м туре премьер-лиги Украины.

«Если бы не удаление Фернандиньо, счёт матча мог быть разгромным. Во-первых, после этого горняки стали больше думать о защите, чем о созидании, во-вторых, наверняка, в мыслях у игроков была далеко не проходная встреча с „Ювентусом“ в Лиге чемпионов», — приводит комментарий Надуды «Спорт-экспресс в Украине».

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android