"Милан" вступил в контакт с де Росси относительно возможного трансфера

Руководство «Милана» нацелилось на приобретение 29-летнего центрального полузащитника «Ромы» и сборной Италии Даниэле де Росси, сообщают информационные агентства. Отмечается, что боссы россонери уже вышли на контакт с футболистом относительно возможности перехода.

Напомним, что ранее в этом году де Росси продлил контракт с «Ромой», однако в последнее время всё чаще возникают слухи о возможном уходе полузащитника. В качестве претендентов на де России назывались «Пари Сен-Жермен» и «Манчестер Сити».