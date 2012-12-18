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"Милан" вступил в контакт с де Росси относительно возможного трансфера

"Милан" вступил в контакт с де Росси относительно возможного трансфера
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Руководство «Милана» нацелилось на приобретение 29-летнего центрального полузащитника «Ромы» и сборной Италии Даниэле де Росси, сообщают информационные агентства. Отмечается, что боссы россонери уже вышли на контакт с футболистом относительно возможности перехода.

Напомним, что ранее в этом году де Росси продлил контракт с «Ромой», однако в последнее время всё чаще возникают слухи о возможном уходе полузащитника. В качестве претендентов на де России назывались «Пари Сен-Жермен» и «Манчестер Сити».

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