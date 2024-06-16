Сборная Италии повторила необычное достижение Испании в истории чемпионатов Европы

Закончился матч 1-го тура группового этапа в квартете B Евро-2024 между сборными Италии и Албании. Матч завершился победой сборной Италии со счётом 2:1. В этой встрече четыре игрока «скуадры адзурры» – Жоржиньо (120), Джованни Ди Лоренцо (114), Алессандро Бастони (110) и Николо Барелла (105) – преодолели отметку в 100 точных передач за матч. Об этом сообщает телеграм-канал Opta Sports.

По информации источника, такое произошло лишь во второй раз в истории чемпионатов Европы за всё время сбора данных (с 1980 года). Первый такой случай был зафиксирован на Евро-2020 в поединке сборных Испании и Швеции, где сразу четыре испанца совершили 100 или более точных пасов.

Евро-2024 проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала. Помимо Италии и Албании, в группе B находятся Испания и Хорватия. В очном матче этих команд победу одержали испанцы со счётом 3:0.

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