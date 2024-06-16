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Сборная Италии повторила необычное достижение Испании в истории чемпионатов Европы

Сборная Италии повторила необычное достижение Испании в истории чемпионатов Европы
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Закончился матч 1-го тура группового этапа в квартете B Евро-2024 между сборными Италии и Албании. Матч завершился победой сборной Италии со счётом 2:1. В этой встрече четыре игрока «скуадры адзурры» – Жоржиньо (120), Джованни Ди Лоренцо (114), Алессандро Бастони (110) и Николо Барелла (105) – преодолели отметку в 100 точных передач за матч. Об этом сообщает телеграм-канал Opta Sports.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа B. 1-й тур
15 июня 2024, суббота. 22:00 МСК
Италия
Окончен
2 : 1
Албания
0:1 Байрами – 1'     1:1 Бастони – 11'     2:1 Барелла – 16'    

По информации источника, такое произошло лишь во второй раз в истории чемпионатов Европы за всё время сбора данных (с 1980 года). Первый такой случай был зафиксирован на Евро-2020 в поединке сборных Испании и Швеции, где сразу четыре испанца совершили 100 или более точных пасов.

Евро-2024 проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала. Помимо Италии и Албании, в группе B находятся Испания и Хорватия. В очном матче этих команд победу одержали испанцы со счётом 3:0.

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