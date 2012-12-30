Мальдини: "Милан" превратился в абсолютно обыкновенный клуб

Легендарный защитник Паоло Мальдини, многолетний капитан «Милана», дал интервью, в котором высказался о нынешнем положении миланского клуба, который, по его мнению, превратился из великого в обыкновенный.

«Мне посчастливилось быть в „Милане“ в течение 25 великолепных лет. Великий клуб. Сильвио Берлускони учил нас мыслить масштабно, Арриго Сакки привил мысль, что мы можем стать символом определённого футбольного стиля. Это было нечто волшебное. Но постепенно магия была утеряна и „Милан“ превратился в абсолютно обыкновенный клуб. А всё потому, что прекратилась передача знаний новому поколению от тех людей, которые писали историю клуба. Посмотрите на мюнхенскую „Баварию“ и мадридский „Реал“, в которых трудятся такие люди, как Беккенбауер, Бутрагеньо, Гальего. В Мюнхене и Мадриде магия клуба хранится и передаётся новым поколениям. У „Милана“ была своя магия в течение 25 лет, но теперь она утеряна», — цитируют Мальдини итальянские интернет-издания.