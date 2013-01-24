Маслов: мы сами загубили "Зенит"
Полузащитник сборной СССР 60-х годов Валерий Маслов считает, что не только главный тренер «Зенита» Лучано Спаллетти виноват в проблемах питерского клуба.
«А что Спаллетти может сделать? Его команде в чемпионате России раньше создавались тепличные условия. Но это губительно сказалось на игроках, которые с сильными соперниками не в состоянии сыграть через не могу. Так что мы сами загубили „Зенит“, который имел все шансы вырасти в команду с мировым именем», — заявил Маслов журналу «Еврофутбол».
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