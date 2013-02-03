"Аякс" сместил "Твенте" со второго места в чемпионате Нидерландов
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Завершились два матча 21-го тура чемпионата Нидерландов, по итогам которых «Аякс» сместил «Твенте» со второго места в турнирной таблице. Подопечные Франка де Бура победили в гостях «ВВВ-Венло» с крупным счётом 3:0, тогда как команда, руководимая Стивом Маклареном, уступила на своём поле «Утрехту» — 2:4. В активе «Аякса» теперь 43 очка, у «Твенте» — на одно меньше. Лидирующий в турнирной таблице «ПСВ Эйндховен» опережает амстердамский клуб на три очка.
Чемпионат Нидерландов
Эредивизия. 21-й тур
Нидерланды - Эредивизия. 21-й тур
03 февраля 2013, воскресенье. 17:30 МСК
ВВВ-Венло
Венло
Окончен
0 : 3
Аякс
Амстердам
0:1 де Йонг – 34' 0:2 Фишер – 61' 0:3 Бурригтер – 82'
Нидерланды - Эредивизия. 21-й тур
03 февраля 2013, воскресенье. 17:30 МСК
Твенте
Энсхеде
Окончен
2 : 4
Утрехт
Утрехт
0:1 Торнстра – 32' 0:2 Муленга – 45+1' (пен) 1:2 Тадич – 56' 1:3 Бюлтхёйс – 66' 2:3 Тадич – 73' (пен) 2:4 ван дер Хорн – 74'
Удаления: Бенгтссон – 44' / нет
Российский нападающий «Твенте» Дмитрий Булыкин вышел на поле в стартовом составе, а в перерыве был заменён.
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