"Аякс" сместил "Твенте" со второго места в чемпионате Нидерландов

Завершились два матча 21-го тура чемпионата Нидерландов, по итогам которых «Аякс» сместил «Твенте» со второго места в турнирной таблице. Подопечные Франка де Бура победили в гостях «ВВВ-Венло» с крупным счётом 3:0, тогда как команда, руководимая Стивом Маклареном, уступила на своём поле «Утрехту» — 2:4. В активе «Аякса» теперь 43 очка, у «Твенте» — на одно меньше. Лидирующий в турнирной таблице «ПСВ Эйндховен» опережает амстердамский клуб на три очка.

Чемпионат Нидерландов

Эредивизия. 21-й тур

Российский нападающий «Твенте» Дмитрий Булыкин вышел на поле в стартовом составе, а в перерыве был заменён.