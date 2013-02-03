Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

"Аякс" сместил "Твенте" со второго места в чемпионате Нидерландов

"Аякс" сместил "Твенте" со второго места в чемпионате Нидерландов
Комментарии

Завершились два матча 21-го тура чемпионата Нидерландов, по итогам которых «Аякс» сместил «Твенте» со второго места в турнирной таблице. Подопечные Франка де Бура победили в гостях «ВВВ-Венло» с крупным счётом 3:0, тогда как команда, руководимая Стивом Маклареном, уступила на своём поле «Утрехту» — 2:4. В активе «Аякса» теперь 43 очка, у «Твенте» — на одно меньше. Лидирующий в турнирной таблице «ПСВ Эйндховен» опережает амстердамский клуб на три очка.

Чемпионат Нидерландов
Эредивизия. 21-й тур

Нидерланды - Эредивизия. 21-й тур
03 февраля 2013, воскресенье. 17:30 МСК
ВВВ-Венло
Венло
Окончен
0 : 3
Аякс
Амстердам
0:1 де Йонг – 34'   0:2 Фишер – 61'   0:3 Бурригтер – 82'
Нидерланды - Эредивизия. 21-й тур
03 февраля 2013, воскресенье. 17:30 МСК
Твенте
Энсхеде
Окончен
2 : 4
Утрехт
Утрехт
0:1 Торнстра – 32'   0:2 Муленга – 45+1' (пен)   1:2 Тадич – 56'   1:3 Бюлтхёйс – 66'   2:3 Тадич – 73' (пен)   2:4 ван дер Хорн – 74'
Удаления: Бенгтссон – 44' / нет

Российский нападающий «Твенте» Дмитрий Булыкин вышел на поле в стартовом составе, а в перерыве был заменён.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022