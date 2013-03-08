Кураньи: убеждён, что "Динамо" имеет все шансы войти в пятёрку лучших

Нападающий московского «Динамо» Кевин Кураньи считает, что у его команды есть все шансы на то, чтобы войти в пятёрку лучших команд России по итогам нынешнего сезона российской Премьер-Лиги. После 19 матчей у «Динамо» 30 очков, и с этим показателем подопечные Дана Петреску занимают 10-е место в турнирной таблице.

«Многие спрашивают меня, чего ещё можно ожидать от этого сезона. Я убеждён, что мы, несмотря на слабый старт, имеем все шансы войти в пятёрку лучших. В течение двух последних месяцев перед зимним перерывом мы были одной из лучших групп российского первенства, потому как нашли себя как команда. И если мы и дальше продолжим в том же духе, то сможем дойти до еврокубковых мест. Кроме того, у нас ещё есть шанс выиграть Кубок – хотя наш следующий соперник „Анжи“ не так прост», — написал Кураньи в блоге на своём официальном сайте.