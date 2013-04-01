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Видео. "Кривбасс" – "Металлист"

Видео. "Кривбасс" – "Металлист"
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Представляем вашему вниманию видеообзор матча 22-го тура премьер-лиги Украины, в котором «Кривбасс» и «Металлист» сыграли вничью 1:1.

Украина. Премьер-лига

22-й тур

Украина - Премьер-лига. 22-й тур
31 марта 2013, воскресенье. 20:30 МСК
Кривбасс
Кривой Рог
Окончен
1 : 1
Металлист
Харьков
1:0 Приёмов – 15'   1:1 Шавьер – 56'

По результатам поиска видео, находящегося в открытом доступе на сайтах компаний, предоставляющих услуги видеохостинга, были найдены следующие ссылки:

http://tv.metalist.ua/video/42522

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