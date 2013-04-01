Видео. "Кривбасс" – "Металлист"

Представляем вашему вниманию видеообзор матча 22-го тура премьер-лиги Украины, в котором «Кривбасс» и «Металлист» сыграли вничью 1:1.
Украина. Премьер-лига
22-й тур
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http://tv.metalist.ua/video/42522
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