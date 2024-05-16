Семак прокомментировал слухи о штрафах игроков «Зенита» за нерешение чемпионской задачи

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался по поводу информации о возможных санкциях клуба к игрокам в случае невыигрыша чемпионата России в текущем сезоне.

«Какие-то разговоры, штрафы, что Алексей Борисович заходил в раздевалку — не заходил, что команда оштрафована — такого даже примерно нет. Это даже как-то антилогично. Потому что если команда выигрывает, она получает какую-то премию, если не выигрывает, не получает. Штрафовать на премию незаработанную — я не понимаю даже, каким образом это возможно», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».

После домашнего поражения «Зенита» от ЦСКА (0:1) в матче 28-го тура РПЛ 11 мая в СМИ появилась информация о том, что футболисты сине-бело-голубых могут быть оштрафованы на сумму премиальных за текущий сезон в случае, если не смогут выиграть чемпионат России. За два тура до финиша сине-бело-голубые занимают второе место в турнирной таблице, отставая от «Динамо» на два очка.