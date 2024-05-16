Вратарь «Зенита» Адамов — о матче с ЦСКА: тяжёлая игра, два раза мяча коснулся

Голкипер «Зенита» Денис Адамов поделился эмоциями после выигранной серии пенальти в ответном матче финала Пути РПЛ Кубка России с ЦСКА (0:0, 5:4 пен.).

«Эмоции потрясающие, особенно после момента, когда отбил — почувствовал этот крик, шум сзади. По телу мурашки, такого ещё не испытывал. Очень приятно. Что касается матча, то тяжёлая игра. Два раза мяча коснулся, нужно было всё время держать себя в тонусе. Редкие контратаки ЦСКА были неприятны, особенно в концовке. Возможно, они дали мне размяться. Очень рады, что прервали безвыигрышную серию. Ребята выдохнут и с новыми положительными эмоциями будем проводить концовку чемпионата», — приводит слова Адамова официальный сайт «Зенита».

В ходе послематчевой серии пенальти за выход в Суперфинал Кубка России вратарь «Зенита» Денис Адамов отразил третий удар, который исполнял нападающий ЦСКА Антон Заболотный.