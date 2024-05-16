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Вратарь «Зенита» Адамов рассказал о своих действиях в выигранной серии пенальти с ЦСКА

Вратарь «Зенита» Адамов рассказал о своих действиях в выигранной серии пенальти с ЦСКА
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Голкипер «Зенита» Денис Адамов ответил на вопросы о своей подготовке к послематчевой серии с ЦСКА за выход в Суперфинал Кубка России (0:0, 5:4 пен.) и действиях во время серии.

Fonbet Кубок России . Финал (Путь РПЛ)
15 мая 2024, среда. 20:45 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
0 : 0
5 : 4
ЦСКА
Москва

«Готовился ли к серии пенальти, разбирал ли удары соперника? Все готовятся, все разбирают. Про тонкости не скажу — у каждого они свои, никто их раскрывать не будет (улыбается). Для чего я иногда передавал мяч сопернику во время серии, иногда демонстративно отходил от мяча? Особо не концентрировался на этом. Единственное, когда мяч был в воротах — я не пошёл его оттуда забирать, поскольку неправильно доставать его из сетки. Может, где-то брал чуть больше паузу, чтобы сбить бьющего», — приводит слова Адамова официальный сайт «Зенита».

В ходе послематчевой серии пенальти в ответной игре финала верхней сетки плей-офф (Пути РПЛ) Кубка России с ЦСКА (0:0, 5:4 пен., первый матч 1:1) вратарь «Зенита» Денис Адамов отразил третий удар, который исполнил нападающий ЦСКА Антон Заболотный.

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