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«Атлетико» выходит в Лигу чемпионов во всех полных сезонах при Симеоне – 12 лет подряд

Вчера, 15 мая, мадридский «Атлетико» обыграло «Хетафе» в матче 36-го тура чемпионата Испании. Встреча на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес» завершилась со счётом 3:0.

Таким образом, «Атлетико» обеспечило себе путёвку в Лигу чемпионов на следующий сезон-2024/2025. «Матрасники» выходят в главный европейский турнир во всех полных сезонах при Диего Симеоне – 12 лет подряд.

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54-летний специалист возглавил «Атлетико» в декабре 2011 года. Под его руководством клуб выиграл два чемпионата Испании, Кубок и Суперкубок Испании, а также две Лиги Европы и Суперкубок УЕФА.

После 35 матчей «Атлетико» занимает четвёртое место в Ла Лиге с 73 очками. Досрочным чемпионом стал «Реал» (93 очка).

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