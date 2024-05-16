Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Атлетико» выходит в Лигу чемпионов во всех полных сезонах при Симеоне – 12 лет подряд

«Атлетико» выходит в Лигу чемпионов во всех полных сезонах при Симеоне – 12 лет подряд
Аудио-версия:
Комментарии

Вчера, 15 мая, мадридский «Атлетико» обыграло «Хетафе» в матче 36-го тура чемпионата Испании. Встреча на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес» завершилась со счётом 3:0.

Испания - Примера . 36-й тур
15 мая 2024, среда. 23:00 МСК
Хетафе
Хетафе
Окончен
0 : 3
Атлетико М
Мадрид
0:1 Гризманн – 27'     0:2 Гризманн – 42'     0:3 Гризманн – 51'    

Таким образом, «Атлетико» обеспечило себе путёвку в Лигу чемпионов на следующий сезон-2024/2025. «Матрасники» выходят в главный европейский турнир во всех полных сезонах при Диего Симеоне – 12 лет подряд.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

54-летний специалист возглавил «Атлетико» в декабре 2011 года. Под его руководством клуб выиграл два чемпионата Испании, Кубок и Суперкубок Испании, а также две Лиги Европы и Суперкубок УЕФА.

После 35 матчей «Атлетико» занимает четвёртое место в Ла Лиге с 73 очками. Досрочным чемпионом стал «Реал» (93 очка).

Материалы по теме
«Атлетико» ничего не знает об интересе к Тюкавину — источник

Самурай Антони, злой Клопп и 53 удара. ХиТ#177

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android