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Стали известны сроки летнего трансферного окна в Англии

Стали известны сроки летнего трансферного окна в Англии
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Официальный сайт Английской футбольной лиги объявил сроки двух ближайших трансферных окон — летнего 2024 года и зимнего 2025 года.

Как стало известно, летнее трансферное окно 2024 года в АПЛ и других футбольных лигах Англии будет открыто 14 июня и закроется 30 августа в 23:00 по гринвичскому времени. Зимнее окно перехода футболистов в предстоящем сезоне откроется 1 января 2025 года и будет закрыто 3 февраля 2025 года в 23:00 по гринвичскому времени.

В сезоне-2023/2024 общий трансферный баланс английской Премьер-лиги был отрицательным — клубы АПЛ затратили на приобретение игроков на € 1 млрд 350,6 млн больше, чем выручили от продаж футболистов. Общая сумма затрат при этом составила € 2,93 млрд.

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