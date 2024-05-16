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«Челси» впервые в сезоне-2023/2024 выиграл четыре матча подряд в чемпионате

«Челси» впервые в сезоне-2023/2024 выиграл четыре матча подряд в чемпионате
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Вчера, 15 мая, «Челси» обыграл Брайтон» в матче 34-го тура чемпионата Англии. Встреча на стадионе «Фалмер – Зе Амекс» завершилась со счётом 2:1.

Англия - Премьер-лига . 34-й тур
15 мая 2024, среда. 21:45 МСК
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
Окончен
1 : 2
Челси
Лондон
0:1 Палмер – 34'     0:2 Нкунку – 64'     1:2 Уэлбек – 90+7'    
Удаления: нет / Джеймс – 88'

Таким образом, лондонский клуб впервые в сезоне-2024/2025 выиграл четыре матча подряд в АПЛ. Ранее команда Почеттино обыграла «Тоттенхэм» (2:0), «Вест Хэм» (5:0) и «Ноттингем Форест» (3:2).

Почеттино возглавил «Челси» в июле 2023 года. Контракт 52-летнего специалиста с клубом рассчитан до лета 2025 года.

После 37 туров «Челси» занимает шестое место в АПЛ с 60 очками. Лидирует в чемпионате «Манчестер Сити» (88 очков).

Следующий матч «Челси» проведёт с «Борнмутом». Игра состоится 19 мая в 18:00 по мск.

Мэйсон Маунт объявил об уходе из «Челси» в видеообращении

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