«Челси» впервые в сезоне-2023/2024 выиграл четыре матча подряд в чемпионате

Вчера, 15 мая, «Челси» обыграл Брайтон» в матче 34-го тура чемпионата Англии. Встреча на стадионе «Фалмер – Зе Амекс» завершилась со счётом 2:1.

Таким образом, лондонский клуб впервые в сезоне-2024/2025 выиграл четыре матча подряд в АПЛ. Ранее команда Почеттино обыграла «Тоттенхэм» (2:0), «Вест Хэм» (5:0) и «Ноттингем Форест» (3:2).

Почеттино возглавил «Челси» в июле 2023 года. Контракт 52-летнего специалиста с клубом рассчитан до лета 2025 года.

После 37 туров «Челси» занимает шестое место в АПЛ с 60 очками. Лидирует в чемпионате «Манчестер Сити» (88 очков).

Следующий матч «Челси» проведёт с «Борнмутом». Игра состоится 19 мая в 18:00 по мск.

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