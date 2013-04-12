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"Терек" разгромил "Кубань" в молодёжном первенстве

"Терек" разгромил "Кубань" в молодёжном первенстве
Футбол / РПЛ 0

«Терек» разгромил «Кубань» в матче 24-го тура молодёжного первенства России. Встреча в Грозном завершилась со счётом 4:0. Стоит отметить, что на 28-й минуте при счёте 2:0 «Терек» остался в меньшинстве в связи с удалением полузащитника Магомеда Боршаева.

Чемпионат России
Молодёжное первенство
24-й тур

Россия - Молодёжное первенство. 24-й тур
12 апреля 2013, пятница. 17:00 МСК
Терек-мол.
Грозный
Окончен
4 : 0
Кубань-мол.
Краснодар
1:0 Ахъядов – 6'   2:0 Усманов – 13'   3:0 Ахъядов – 54'   4:0 Усманов – 85'
Удаления: Боршаев – 28' / нет

В турнирной таблице российского молодёжного первенства на данный момент «Терек» занимает 5-е место, а «Кубань» находится на 12-й позиции.

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