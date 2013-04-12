"Терек" разгромил "Кубань" в молодёжном первенстве

«Терек» разгромил «Кубань» в матче 24-го тура молодёжного первенства России. Встреча в Грозном завершилась со счётом 4:0. Стоит отметить, что на 28-й минуте при счёте 2:0 «Терек» остался в меньшинстве в связи с удалением полузащитника Магомеда Боршаева.

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В турнирной таблице российского молодёжного первенства на данный момент «Терек» занимает 5-е место, а «Кубань» находится на 12-й позиции.