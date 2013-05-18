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"Гранада" победила "Осасуну", завершившую встречу в Андалусии в меньшинстве

"Гранада" победила "Осасуну", завершившую встречу в Андалусии в меньшинстве
Футбол / Испания

18 мая проходят игры 36-го тура испанской Примеры. На поле стадиона «Лос-Карменес» встретились «Гранада» и «Осасуна», ведущие борьбу за сохранение прописки в элитном дивизионе на следующий сезон. Победу в этом противостоянии одержали хозяева, результат матча — 3:0.

«Гранада» вышла вперёд на 23-й минуте благодаря голу Юссефа Эль-Араби, а укрепила преимущество под занавес игры. Вышедший на замену Нано спустя несколько минут после своего появления на поле нарушил правила в штрафной хозяев, получил красную карточку за фол последней надежды, а назначенный 11-метровый удар элегантно исполнил Гильерме Сикейра. Финальную точку в компенсированное арбитром время поставил Диего Буонанотте.

Таким образом, «Гранада» набрала 39 очков и поднялась на 15-е место, практически обезопасив себя от вылета, «Осасуна», в свою очередь, идёт 16-й, по-прежнему располагая 36 очками.

Чемпионат Испании
Примера. 36-й тур

Испания - Примера. 36-й тур
18 мая 2013, суббота. 22:00 МСК
Гранада
Гранада
3:0
Осасуна
Памплона
1:0 – Эль-Араби – 23, 2:0 – Сикейра – 80 (пен), 3:0 – Буонанотте – 90+3
Удаления: нет – Нано, 79
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