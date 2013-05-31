Председатель правления "Волги": 12-е место — локальный успех

Заместитель губернатора Нижегородской области председатель правления «Волги» Дмитрий Сватковский подвёл итоги сезона для клуба и заявил, что в прошедшем чемпионате команда сделала шаг вперёд.

«Прошедший сезон порадовал всех любителей футбола бескомпромиссной борьбой до последнего тура, до самых последних минут. Нижегородцы могут гордиться своей командой, которая, выступая лишь второй сезон в элитном дивизионе, продемонстрировала характер опытного, крепкого турнирного бойца.

12-е место — локальный успех. Главное, наш клуб показал, что может в сжатые сроки решать поставленные задачи. Очень важно, что в очередном сезоне команда сделала шаг вперёд. Движение вверх по турнирной таблице показывает: стратегия развития клуба выбрана верно», — цитирует чиновника «Спорт-экспресс».