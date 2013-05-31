Гордеев: ждём на трибунах в Грозном болельщиков "Анжи"

Тренер махачкалинского «Анжи» Андрей Гордеев в преддверии финального матча Кубка России с ЦСКА, который пройдёт на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном, заявил, что выбор места проведения финала на руку дагестанской команде.

«Чего ждём от игры в Грозном? Безусловно, ждём на трибунах своих болельщиков. Выбор региона здесь, наверное, больше на руку „Анжи“. Не думаю, что это очень сильно нам поможет, но внутренне поддержка будет очень сильно ощущаться. Надеемся, из Дагестана приедет много любителей футбола, благо дорога до Грозного достаточно близкая. А что касается практики проведения финалов в регионах, вы помните, что интерес к таким играм в Москве поугас. А за пределами столицы такие матчи проходят с аншлагом, вызывают повышенный интерес. Вот когда Москва соскучится, тогда можно будет провести финал там, или в Питере, или в Казани, например», — цитирует Гордеева «Спорт день за днём».