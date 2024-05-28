Газзаев назвал виновных в упущенном чемпионстве «Динамо»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев прокомментировал упущенное чемпионство московского «Динамо» в РПЛ.

«Динамо» имело лучший вариант из трёх команд. У них был более лёгкий вариант стать чемпионом. Я думаю, что это полностью вина главного тренера, потому что не подготовились. Более того, вина и журналистов, и комментаторов, которые перед игрой с «Краснодаром» говорили, что «Динамо» — практически чемпион, им нужна только ничья.

Мы видели, что команда выглядела по‑другому. Футболисты не показали того настроя, который должен был быть», — сказал Газзаев в эфире программы «Громко».

После 30 туров чемпионата России «Зенит» набрал 57 очков и занял первое место в таблице РПЛ. Команда Сергея Семака стала чемпионом в шестой раз подряд. Второе место в турнирной таблице занял «Краснодар», на счету которого 56 очков. На третьей строчке расположилось московское «Динамо», в активе которого тоже 56 очков. Бело-голубые уступили южанам лишь по результатам личных встреч.

Футболисты «Зенита» празднуют чемпионство: