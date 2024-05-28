Теннисист Даниил Медведев рассказал, за кого будет болеть на Евро-2024

Российский теннисист Даниил Медведев рассказал, за какую национальную команду будет болеть на чемпионате Европы 2024 года.

«Из-за того, что я в том числе болею за «Баварию», интересно будет наблюдать за сборной Германии. Особенно сейчас, потому что её тренирует бывший тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн. Он нравится как специалист. Честно, был расстроен, когда его уволили.

Что же касается их шансов на титул… Евро — это, конечно, вызов. Фаворитами, может и будут сборные Франции, Англии, а Германия давно ничего не выигрывала на крупных турнирах. Но суть в том, что в спорте у всех есть шансы. Тем более это домашний турнир для них, а дома команды могут играть хорошо и проходить далеко за счет поддержки трибун в том числе. Так что, думаю, у них большие шансы — как минимум дойти до поздних стадий», — приводит слова Медведева Forbes.