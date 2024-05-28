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Модрич назвал игрока, которому вручил бы «Золотой мяч»

Модрич назвал игрока, которому вручил бы «Золотой мяч»
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Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич ответил на вопрос о будущем обладателе «Золотого мяча».

«Золотой мяч» наверняка выиграет кто-то из «Реала». Винисиус, Беллингем и Кроос – фавориты. Я бы хотел, чтобы награда досталась Тони, он мой друг», – приводит слова Модрича COPE.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

В нынешнем сезоне Модрич принял участие в 44 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и восемью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн.

По итогам сезона испанской Примеры первое место занял мадридский «Реал», который завоевал свой 36-й титул чемпиона страны. «Сливочные» записали на свой счёт 95 очков за 38 туров.

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