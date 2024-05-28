Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев рассказал, что необходимо «Динамо» для чемпионства в РПЛ.

«Думаю, что у «Динамо» должна быть только одна чёткая задача — первое место. Нет другой задачи, кроме чемпионства. С такой позиции они должны готовиться, усиливать команду. «Динамо» должно заявить, что команда борется не за место в тройке, а за чемпионство», — сказал Газзаев в эфире программы «Громко».

После 30 туров чемпионата России «Зенит» набрал 57 очков и занял первое место в таблице РПЛ. Команда Сергея Семака стала чемпионом в шестой раз подряд. Второе место в турнирной таблице занял «Краснодар», на счету которого 56 очков. На третьей строчке расположилось московское «Динамо», в активе которого тоже 56 очков. Бело-голубые уступили южанам лишь по результатам личных встреч.

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