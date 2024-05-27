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Гендиректор «Сочи» Рубашко прокомментировал продление контракта с Морено

Гендиректор «Сочи» Рубашко прокомментировал продление контракта с Морено
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Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко высказался о продлении контракта с испанским главным тренером команды Робертом Морено. Ранее «Чемпионат» сообщил, что специалист подписал новый контракт с «Сочи» сроком на три года. Сегодня, 27 мая, клуб объявил об этом.

«Очень сложно говорить о каких‑то эмоциях. Но договорённости о продлении у нас были давно. Надеюсь, что эмоции будут положительными, когда мы будем решать задачу выхода в РПЛ. Сейчас настрой рабочий», — приводит слова Рубашко «Матч ТВ».

Напомним, 46-летний Роберт Морено был назначен на должность главного тренера «Сочи» в декабре 2023 года. За этот период под его руководством «Сочи» провёл 13 матчей во всех турнирах, в которых два раза победил, семь раз сыграл вничью и четыре раза уступил.

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