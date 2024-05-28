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Тони Кроос рассказал, чем займётся после завершения карьеры

Тони Кроос рассказал, чем займётся после завершения карьеры
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Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос рассказал о своих планах после завершения карьеры.

«Планы на будущее? Я буду дома со своими детьми. У меня есть футбольная академия, также я открыл мини-лигу в Германии», – приводит слова Крооса Madrid Xtra в соцсетях.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

34-летний Кроос в текущем сезоне сыграл 47 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом и девятью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.

По итогам сезона испанской Примеры первое место занял мадридский «Реал», который завоевал свой 36-й титул чемпиона страны. «Сливочные» записали на свой счёт 95 очков за 38 туров.

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