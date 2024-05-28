Данил Глебов назвал лучшего игрока сезона в РПЛ

Полузащитник «Ростова» и сборной России Данил Глебов поделился мнением о лучшем футболисте прошедшего сезона чемпионата России.

«Лучший футболист сезона? Тюка. Молодой парень, много и красиво забивал, был полезен, поэтому можно его выделить», – приводит слова Глебова «РБ Спорт».

Ранее стало известно, что форвард «Динамо» Константин Тюкавин был признан лучшим футболистом сезона РПЛ.

Напомним, в минувшем сезоне 21-летний Константин Тюкавин принял участие в 30 матчах, в которых отметился 15 голами и девятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.