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Данил Глебов назвал лучшего игрока сезона в РПЛ

Данил Глебов назвал лучшего игрока сезона в РПЛ
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Полузащитник «Ростова» и сборной России Данил Глебов поделился мнением о лучшем футболисте прошедшего сезона чемпионата России.

«Лучший футболист сезона? Тюка. Молодой парень, много и красиво забивал, был полезен, поэтому можно его выделить», – приводит слова Глебова «РБ Спорт».

Ранее стало известно, что форвард «Динамо» Константин Тюкавин был признан лучшим футболистом сезона РПЛ.

Напомним, в минувшем сезоне 21-летний Константин Тюкавин принял участие в 30 матчах, в которых отметился 15 голами и девятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.

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