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Лука Модрич ответил на вопрос о завершении карьеры

Лука Модрич ответил на вопрос о завершении карьеры
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Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич ответил на вопрос о завершении карьеры.

«Не могу сказать точно, когда завершу карьеру. Это будет зависеть от моих ощущений. Сейчас я чувствую себя настолько хорошо физически, что полностью уверен в своей способности продолжать выступления на элитном уровне. Не стоит смотреть на возраст», – приводит слова Модрича Madrid Xtra в соцсетях.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

В нынешнем сезоне Модрич принял участие в 44 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и восемью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн.

По итогам сезона испанской Примеры первое место занял мадридский «Реал», который завоевал свой 36-й титул чемпиона страны. «Сливочные» записали на свой счёт 95 очков за 38 туров.

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