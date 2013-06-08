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Сорокин: закон для оргкомитета — фундамент

Сорокин: закон для оргкомитета — фундамент
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Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин заявил, что закон о подготовке и проведении чемпионата мира, подписанный Владимиром Путиным, является фундаментом для деятельности оргкомитета.

«То, что президент РФ Владимир Путин сегодня подписал этот закон, для нас, организационного комитета, большая радость! Его значимость велика. Без принятия данного документа подготовка к чемпионату мира сильно бы застопорилась. Закон для оргкомитета — фундамент. Он даёт нам возможность облегчить процесс создания инфраструктуры, снизить налоговую нагрузку на действия организаторов, позволяет спокойно чувствовать себя спонсорам в вопросе соблюдения их прав, закрепляет обещания, данные нами Международной федерацией футбольных ассоциаций», — отметил руководитель оргкомитета.

«Также закон подкрепляет полномочия оргкомитета, закреплённые при его создании. Мы являемся единственным уполномоченным органом в организации и проведении чемпионата мира», — цитирует Сорокина ИТАР-ТАСС.

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