"Наполи" нацелился на Маскерано

Тренерский штаб итальянского «Наполи» заинтересован в услугах полузащитника «Барселоны» Хавьера Маскерано, передают испанские СМИ.

Об этом аргентинскому футболисту сказал новый главный тренер итальянцев Рафаэль Бенитес. Однако испанский специалист не получил согласия Маскерано на переход в «Наполи», поскольку в «Барселоне» его всё устраивает. Тем не менее Бенитес не отчаивается и делает попытки убедить Маскерано в целесообразности перехода в «Наполи». У итальянского клуба новые спортивные проекты, и Бенитес пытается заинтересовать ими футболиста.

Напомним, в своё время Маскерано выступал в «Ливерпуле» под руководством Бенитеса.